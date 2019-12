Ricardo Rodriguez potrà finalmente rivedere il campo dal primo minuto dall’ultima volta, ovvero il derby. Un’occasione da non farsi sfuggire

Ricardo Rodriguez non gioca dal primo minuto dal derby questa stagione dove poi venne sostituito da Theo Hernandez. Da quel momento in poi lo svizzero ha collezionato 0 minuti in Serie A.

Per lui sarà un’occasione d’oro quella contro l’Atalanta per rilanciare se stesso all’interno del Milan o eventualmente se volesse convincere il Napoli a fare un sacrificio per acquistarlo.