Il Milan non molta probabilità tornera alla carica di Robinson a giugno con una concorrente in più: anche il Chelsea in prima linea

Il 31 gennaio scorso, proprio all’ultimo giorno di calciomercato, è sfumato l’accordo Robinson-Milan per via della necessità rossonera di far fare visite più accurate al terzino, ma il tempo era ormai terminato.

Secondo Mirror il Chelsea si farebbe trovare pronto a giugno a far concorrenza al Milan per portare in blues Robinson.