Mancini: «Ecco la mia analisi sulla nona giornata di Serie A»

A margine della settima edizione del Premio Colalucci, Roberto Mancini, ct della Nazionale, ha parlato di alcuni temi riguardanti il campionato ai microfoni di TWM.

ITALIANI IN INTER JUVE – «Dà soddisfazione, ma saranno sempre troppo pochi per quello che gli italiani possono fare. Detto questo sarà una bella partita, non penso decisiva perché siamo all’inizio. La Juve insegue e deve cercare di vincere, l’Inter farà la sua gara, è aperta a qualsiasi risultato».

NAPOLI – «Insieme al Milan è la squadra che gioca meglio, merita di essere lì e giocano insieme da tanti anni».

BARELLA E LOCATELLI – «Sono due giocatori bravi e giovani. Hanno in mano il loro futuro, avranno per anni nelle loro mani il futuro delle loro squadre e quello della Nazionale, è un piacere che giochino a questi livelli».

JUVE INTER – «Beh, Juve-Inter è sempre stata una partita importante in Italia, non solo quando allenavo io i nerazzurri, anche prima. Sono due squadre che hanno fatto la storia del calcio».

ROMA – «Come diceva Boskov, sempre meglio perdere una 6-1 che sei volte 1-0. Credo che la Roma abbia giocato su un campo difficile, non è così semplice giocarci. Noi abbiamo giocato in Lituania una gara difficile, su un campo assurdo. Credo possa capitare».

