Mancini: «Ecco cosa succederà se Retegui verrà a giocare in Italia». Le parole del ct azzurro sull’attaccante del Tigre

Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Mateo Retegui. Ecco le parole del ct azzurro sull’obiettivo di mercato rossonero:

«Faccio questo lavoro apposta, bisogna prendersi delle responsabilità, ai giocatori spieghiamo cosa vogliamo e cosa può succedere. Retegui è un ragazzo giovane, gli serve tempo e se verrà a giocare in Italia o in Europa sarà un vantaggio. Purtroppo è così in questo momento: tra le prime sette di Serie A solo la Lazio ha un centravanti italiano, cioè Ciro Immobile. Poi ognuno può dire quello che vuole, ma certe polemiche lasciano il tempo che trovano».

