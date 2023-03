Mancini: «I problemi in attacco sono seri: siamo messi male». Le parole del ct azzurro sull’attacco della Nazionale

Roberto Mancini ha parlato ai microfoni del ‘Il Mattino’ dei problemi dell’attacco della Nazionale. Ecco le parole del ct azzurro:

«Qualche problema?! I problemi là davanti sono seri. Immobile è ko, Raspadori in forse. Abbiamo dei grossi interrogativi. Quasi tutti gli attaccanti centrali hanno giocato pochissimi minuti negli ultimi mesi. Non ne abbiamo uno che ha giocato titolare, forse solo Gnonto ha giocato un po’ di più nel Leeds e può fare la punta centrale. Ma per il resto siamo messi male: Scamacca è reduce da un infortunio, Ciro si è fatto male, Belotti gioca poco».