Mancini svela: «Ecco quando ho cominciato a parlare con la Federazione Araba»

Roberto Mancini, ex CT dell’Italia, ha parlato in conferenza stampa da nuovo commissario tecnico dell’Arabia Saudita

Roberto Mancini, nuovo commissario tecnico della nazionale araba di calcio, ha parlato conferenza stampa di presentazione. Ecco le sue dichiarazioni.

CONOSCENZA NAZIONALE – «I prossimi giorni saranno molto importanti, ma negli ultmi 10 giorni ho iniziato a vedere diversi video dei giocatori».

COLLABORATORI – «Ho iniziato a parlare con la Federazione a metà agosto, normale che alcuni dei miei assistenti non sapessero di questa situazione e in questo momento devono risolvere la situazione in Italia. Per il momento siamo qui, poi gli altri ci raggiungeranno. Abbiamo tempo sufficiente per fare tutto. Ci serve tempo, chiaro. Ma siamo sicuri che se lavoriamo bene e duramente possiamo ottenere risultati».

CLICCA QUI PER LEGGERE LA CONFERENZA COMPLETA