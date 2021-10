Roberto Cravero: «La sconfitta del Milan contro il Porto è meritata»

Roberto Cravero, seconda voce di Mediaset, ha precisato come nonostante le assenze la sconfitta del Milan contro il Porto sia meritata

Roberto Cravero, seconda voce di Mediaset per la gara di ieri sera tra Porto e Milan in Champions League, ha commentato la sconfitta dei rossoneri in questi termini:

«Il Porto ha meritato la vittoria, un’ottima prestazione. Sempre prima nei contrasti la squadra di Conceicao. Il Milan può recriminare per non essere venuto qui con la formazione migliore, ma per quello che s’è visto stasera il Porto ha meritato».