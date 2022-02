Bordin: «Il Milan di Pioli ha avuto un grandissimo merito, ecco quale»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Roberto Bordini, ex CT della Moldavia, ha elogiato il Milan di Pioli, capace di resistere ai tanti infortuni<. le sue parole

Intervenuto a tuttomecatoweb, l’ex CT della Moldavia ha elogiato il Milan di Pioli:

«Meglio non dirlo per non portare magari sfortuna. Ora comunque non si può più sbagliare e dal punto di vista mentale servono nervi saldi. A livello psicologico il Milan vincendo contro la Samp ha preso una bella iniezione di fiducia. E’ una squadra che non molla mai, ha tenuto botta e ora se la gioca. Ha saputo stringere i denti quando le cose non andavano bene, con vari infortunati in ruoli determinanti. Pioli col suo staff ha avuto la capacità di tenere alto il morale, insieme anche ad società importante alle spalle. Sapevano, anche quando il momento era duro, che le occasioni possono ricrearsi e loro in effetti hanno poi saputo sfruttarle al massimo portandosi ora al primo posto».