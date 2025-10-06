Ritiro Florenzi, l’ex Milan svela: «Ecco quando ho deciso di smettere col calcio». Clamorosa rivelazione del classe ’91

Ritiro Florenzi, l’ex terzino del Milan ha svelato un importante retroscena sull’addio al calcio giocato: le sue dichiarazioni

Alessandro Florenzi, ex calciatore rossonero e ospite ai microfoni di Sky Sport, ha raccontato con grande sincerità il momento esatto in cui ha preso la sofferta decisione di appendere gli scarpini al chiodo, lasciando il calcio giocato. La scelta, per molti inaspettata, è stata dettata da un’onesta valutazione del proprio stato fisico e dalla stanchezza di convivere con il dolore cronico.

Il momento cruciale, un vero e proprio spartiacque, è avvenuto dopo le vacanze estive, in un contesto insolito per una decisione così importante: «Ho deciso di smettere a luglio quando sono salito sopra un tapis roulant». Florenzi era in procinto di ricominciare la preparazione fisica, ma la mente e il corpo hanno detto stop.

Il Gioco Non Valéva Più La Candela

L’ex esterno ha descritto l’episodio con lucidità, spiegando come il ritorno ai ritmi degli allenamenti fosse ormai inaccettabile a causa dei limiti fisici imposti dagli infortuni passati: «Entro in palestra, salto sul tapis roulant, faccio i primi due minuti, poi dopo dovevo cominciare le ripetute. Lo faccio e dico: ‘Che stai facendo?’. Sono sceso e sono andato via».

La motivazione profonda della decisione risiede nell’enorme sacrificio e nel prezzo fisico che ha dovuto pagare negli ultimi anni della sua carriera: «Non ero più disposto a sentire tutti quei dolore che ho sentito negli ultimi anni. Ho giocato in condizioni tanto al limite».

Florenzi ha poi spiegato che la sua non è stata una scelta dettata dalla malinconia, ma da una necessità di tutela personale: «L’ho fatto per me stesso, cioè quando su 365 giorni sei costretto per la metà a prendere l’antinfiammatorio per giocare, dopo un po’ dici che il gioco non vale più la candela». Un messaggio forte e chiaro sulle difficoltà invisibili che gli atleti di alto livello devono affrontare. Oggi, le sue ginocchia lo “ringraziano ora tutti i giorni”.

Il Milan Di Allegri Guarda Avanti

Mentre Florenzi si gode una vita senza antinfiammatori, il Milan prosegue il suo cammino in Serie A, guidato dalla disciplina tattica di Massimiliano Allegri e dalle strategie di mercato del DS Igli Tare. La squadra ha dimostrato di aver ritrovato una solidità difensiva di altissimo livello (come testimoniato dai clean sheet in questo inizio di stagione), ma deve ancora risolvere i nodi cruciali in attacco, tra cui la crisi rigori che ha visto protagonista Christian Pulisic e la necessità di un cambio di mentalità da parte di Rafael Leão.

L’onestà di Florenzi nel riconoscere i propri limiti fisici è un gesto di grande maturità, ma la Serie A e il Milan devono ora concentrarsi sui loro obiettivi, forte anche dei leader esperti come Luka Modrić che il DS Igli Tare ha portato a Milanello.