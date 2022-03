Riscatto Messias: il Milan vuole chiedere lo sconto al Crotone. Il futuro del brasiliano è uno dei nodi da sciogliere

Junior Messias in questa sua prima stagione di Milan ha convinto a tratti: ecco perché in Via Aldo Rossi non hanno ancora deciso se procedere al riscatto o meno.

Secondo Tuttosport è probabile che il club rossonero chieda uno sconto al Crotone per averlo a meno dei 5.4 milioni pattuiti.