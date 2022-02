Rinnovo Leao, tutto fatto con Mendes: cifre e durata

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan ha trovato una bozza di accordo con Jorge Mendes per il rinnovo di Rafael Leao: ingaggio da cinque milioni di euro

Come riferito da calciomercato.com, e in particolare da Daniele Longo, il Milan e Jorge Mendes avrebbero trovato l’intesa per il rinnovo di Rafael Leao fino al 30 giugno del 2026, respingendo così un insistente inserimento dell’Arsenal, meta mai presa davvero in considerazione dal classe ’99.

Leao passerà dagli attuali due milioni di euro a cinque, bonus inclusi. L’ufficialità è prevista entro i prossimi dieci giorni.