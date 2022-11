Rinnovo Leao, fissato il termine ultimo: i dettagli

Fissato il termine ultimo per il rinnovo di Rafael Leao con il Milan: i dettagli

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Milan ha tutta l’intenzione di rinnovare con Leao, ma ha già fissato un termine ultimo per non rischiare di perdere il portoghese a zero.

Maldini e Massara dovrebbero spingersi anche oltre i 6 milioni più bouns offerti in prima istanza ma se l’entourage di Leao non dovesse accettare il club non vuole andare oltre giugno 2023.