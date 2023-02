Rinnovo Giroud, ci siamo: oggi incontro a Casa Milan con l’agente

Olivier Giroud è pronto a finalizzare il suo rinnovo di contratto con il Milan. Oggi atteso l’agente nella sede rossonera

Il Milan si prepara a concretizzare il rinnovo di Olivier Giroud. Oggi sarà la giornata giusta per arrivare alla definitiva fumata bianca, con l’agente del bomber francese che raggiungerà in mattinata Milano per poi recarsi in sede. Una trattativa che di fatto non è mai esistita, ma in senso buono. Sulla permanenza dell’ex Chelsea sono stati tutti fin da subito sulla stessa linea d’onda.

Le cifre resteranno invariate. Il classe ’86 prolungherà di un’altra stagione guadagnando sempre 3,5 milioni di euro.