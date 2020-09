Rinnovo Donnarumma, ci risiamo: storia di un film già visto tre anni fa

Sono passati tre anni ma la storia sembra ripetersi alla stessa maniera: Donnarumma in scadenza e Raiola che spara cifre folli

Ci risiamo; tre anni fa toccò a Massimiliano Mirabelli trattare con Mino Raiola il rinnovo di Gigio Donnarumma, adesso tocca a Maldini e Gazidis ma la solfa non cambia. Il portierone rossonero va in scadenza a fine stagione e il suo agente spara una cifra di circa 9 milioni netti a stagione, consapevole che il club rossonero non glieli può dare.

Il tutto per minacciare di portar via il calciatore a zero, magari alla Juventus dove, stando a La Gazzetta dello Sport, sarebbero pronti ad offrire 10 milioni a stagione per Gigio e 15 milioni a Raiola per il suo operato. La cosa che fa sorridere, è che non più tardi di quindici giorni fa, sempre Raiola aveva chiesto una cifra importante per il rinnovo di Ibrahimovic, sostenendo che dovesse essere il calciatore più pagato in rosa; una volta accontentato, ora chiede per Donnarumma una cifra ancora superiore? Mettiamoci d’accordo insomma…