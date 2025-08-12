Rinnovi Milan, nuova politica: prolungamento a 2 anni dalla scadenza o cessione immediata

Rinnovi Milan, nuova politica della società: ogni giocatore dovrà prolungare a due anni dalla scadenza o sarà ceduto

Il Milan di Igli Tare e Massimiliano Allegri sta inaugurando una nuova era, non solo dal punto di vista tecnico e tattico, ma anche e soprattutto a livello di gestione societaria. La dirigenza rossonera ha intrapreso una strada chiara e decisa, volta a garantire la sostenibilità economica del club e a evitare situazioni che in passato hanno portato a perdite significative. A svelare questa nuova politica è stato il profilo “Cronache di spogliatoio” su Instagram, che ha riportato un’indiscrezione destinata a cambiare il modo di operare del Milan sul mercato.

La nuova regola è semplice e intransigente: “o rinnovo o cessione”. Nello specifico, la società ha deciso che se un giocatore si trova a due anni dalla scadenza del contratto e non ha intenzione di prolungare, verrà messo immediatamente sul mercato. Questa mossa mira a evitare il ripetersi di scenari passati, in cui il Milan ha perso a parametro zero giocatori di alto valore, vedendo svanire un potenziale tesoretto da reinvestire. È una strategia aggressiva, ma necessaria, che mette al primo posto l’interesse del club e la sua stabilità finanziaria.

La prima vittima illustre di questa nuova politica è stato Malick Thiaw. Il difensore tedesco, il cui contratto sarebbe scaduto nel 2027, ha rifiutato di prolungare l’accordo con il Milan. Di fronte a questo “no”, la dirigenza non ha esitato, mettendo il giocatore sul mercato e accettando la proposta del Newcastle da circa 40 milioni di euro. Un’operazione che ha permesso al club di monetizzare al massimo il cartellino di Thiaw, evitando che il suo valore si svalutasse progressivamente nel corso dei mesi, fino a una potenziale partenza a costo zero.

Questa decisione rappresenta un segnale forte da parte di Igli Tare e del Milan. Il messaggio che arriva è che nessuno è insostituibile e che la società ha un progetto ben definito, al quale tutti devono aderire. La nuova politica “rinnovo o cessione” permetterà al Milan di avere sempre il controllo sulle situazioni contrattuali dei propri giocatori e di gestire in modo proattivo il mercato. Per Massimiliano Allegri, questa linea guida garantirà una squadra di giocatori motivati e pienamente coinvolti nel progetto, eliminando possibili distrazioni o incertezze legate al futuro di singoli elementi. Il Milan si sta trasformando, puntando su una gestione oculata e lungimirante che mira a costruire un club solido e vincente sia in campo che fuori.