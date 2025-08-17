Ricci Milan, stasera l'esordio ufficiale del centrocampista! E su Modric e Jashari... Ultimissime

Ricci Milan, il centrocampista ex Torino farà il suo esordio in gare ufficiali questa sera a San Siro. Modric e Jashari dalla panchina

Questa sera il Milan scenderà in campo a San Siro per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia contro il Bari, un appuntamento che segna l’inizio ufficiale della stagione per i rossoneri. L’attesa è palpabile, non solo per il debutto stagionale, ma anche per vedere all’opera i nuovi volti della squadra, frutto del lavoro del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e delle scelte del nuovo allenatore Massimiliano Allegri.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, le indicazioni sulla formazione sono piuttosto chiare: tra i numerosi acquisti estivi, solo uno sembra avere il posto assicurato dal primo minuto. Stiamo parlando di Samuele Ricci, il talentuoso centrocampista che verrà schierato nel ruolo di mediano davanti alla difesa nel 3-5-2, modulo prediletto da Allegri in questa fase iniziale della stagione. La sua presenza è una certezza, un segnale della fiducia che lo staff tecnico ripone nelle sue qualità di costruttore di gioco e interdittore. Ricci, con la sua visione di gioco e la capacità di dettare i tempi, è destinato a essere un perno fondamentale del nuovo Milan di Allegri.

Nonostante il ruolo apparentemente solitario di Ricci, c’è un altro nuovo acquisto che potrebbe fare il suo debutto da titolare: Pervis Estupiñán. L’esterno ecuadoriano, arrivato per rinforzare la fascia sinistra, è in ballottaggio con il giovane e promettente Davide Bartesaghi. La scelta tra i due dipenderà probabilmente dalle ultime valutazioni di Allegri, che dovrà soppesare l’esperienza e la spinta offensiva di Estupiñán contro la freschezza e la maggiore conoscenza degli schemi difensivi di Bartesaghi. Indipendentemente da chi partirà titolare, l’ingresso di Estupiñán a partita in corso è quasi scontato, a dimostrazione della sua importanza nei piani del club.

Per quanto riguarda gli altri nuovi innesti, la panchina sarà la loro destinazione iniziale. Nomi come Terracciano, il giovane e promettente portiere, il fantasista Modric (sebbene si intenda Luka Modric, l’informazione originale potrebbe riferirsi a un altro giocatore con lo stesso cognome o essere un errore di battitura, ma attenendoci al testo, lo citiamo così), il dinamico centrocampista Jashari, il difensore Athekame e il centrale De Winter dovranno attendere il loro turno per fare il loro debutto ufficiale in maglia rossonera. La decisione di Allegri di non forzare il loro inserimento immediato è comprensibile, poiché il tecnico preferisce dare tempo ai nuovi arrivati di assimilare i meccanismi di gioco e integrarsi al meglio con il gruppo. Questo non significa che non siano importanti; al contrario, la profondità della rosa è un obiettivo chiave di Igli Tare, e questi giocatori rappresentano un patrimonio prezioso per il futuro del Milan.

Il match contro il Bari non è solo una partita di Coppa Italia, ma un vero e proprio banco di prova per il nuovo corso del Milan. Sarà interessante osservare come la squadra si muoverà in campo, quali automatismi saranno già presenti e come i singoli si esprimeranno. La Coppa Italia è un obiettivo importante per il club, e iniziare con il piede giusto è fondamentale per infondere fiducia e morale. L’attenzione sarà tutta puntata sul centrocampo, con Ricci chiamato a dettare i ritmi, e sulle fasce, dove il duello tra Estupiñán e Bartesaghi promette scintille. Il Milan di Allegri e Tare è pronto a prendere il via, e i tifosi non vedono l’ora di scoprire cosa riserverà questa nuova entusiasmante stagione.