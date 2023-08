Retroscena Pellegrini Rovella: il Milan prova l’inserimento ma..

Clamoroso inserimento last minute del Milan per Pellegrini-Rovella. Ma l’operazione che li porterà alla Lazio sarebbe ormai sarebbe chiusa

Come riferisce il Corriere dello Sport il calciomercato Lazio e la Juve ieri hanno completato lo scambio dei documenti relativi al trasferimento di Luca Pellegrini e Nicolò Rovella: cessioni in prestito con obbligo di riscatto, l’accordo tra le due società era stato raggiunto nella lunghissima giornata di venerdì, l’importo dovrebbe aggirarsi sui 21,5 milioni per la doppia operazione.

Spunta però un clamoroso retroscena di mercato con il Milan che ha provato l’inserimento nella trattativa a firme non ancora definite. Sarebbe però troppo tardi.