Retroscena Allegri: vorrebbe un attaccante come Giroud per la Juve. Il desiderio del tecnico bianconero

Allegri per il futuro vuole un attaccante esperto, un profilo come Giroud per il Milan, qualcuno che possa buttare dentro a partita in corso perché non ce l’ha.

È questo il retroscena di mercato svelato da Gianluca di Marzio su Sky Sport nel post partita di Villarreal-Juventus.