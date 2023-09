Retroscena Adli: da uomo mercato a titolare! I dettagli. I club avevano raggiunto l’accordo, ma il francese ha scelto il suo destino

Contro il Cagliari, potrebbe fare il suo esordio da titolare in questa stagione Yacine Adli. Con l’infortunio di Krunic, sarà lui il sostituto in casa Milan. Lui che in questi mesi di mercato è stato cercato da diverse squadre sul mercato.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, c’era la Salernitana su tutte, ma anche Empoli, Sassuolo e diverse opportunità all’estero. Tutte opzioni che sono state respinte al mittente dal giocatore, nonostante gli accordi raggiunti fra club.