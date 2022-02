ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Renato Sanches Milan: rossoneri tranquilli, si sentono in pole per il centrocampista portoghese del Lille

Nonostante il fallito assalto a gennaio il Milan si sente in pole per Renato Sanches in vista dell’estate.

Le trattative per trovare l’accordo sull’ingaggio vanno avanti (c’è già l’intesa col Lille sulla base di 25 milioni) e i rossoneri sono convinti di aver già trovato l’erede di Kessie. Lo scrive Tuttosport.