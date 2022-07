Renato Sanches al Milan? Attesa snervante ma resta fiducia

Renato Sanches al Milan? Attesa snervante ma resta la fiducia che il portoghese possa scegliere i rossoneri

Nonostante le voci dalla Francia spingano Renato Sanches verso il Paris Saint-Germain, il Milan è ancora in corsa per il 24enne centrocampista portoghese del Lille, non avendo mai ritirato la sua proposta d’acquisto.

L’attesa è snervante, la dirigenza non lo aspetterà in eterno, ma c’è ancora fiducia sulla possibilità che il ragazzo possa scegliere l’opzione rossonera e diventare un nuovo calciatore agli ordini di Stefano Pioli. Lo riporta Tuttosport.