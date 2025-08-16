Reijnders spiega: «Lo scorso anno buona stagione con il Milan ma con Guardiola ho un obiettivo chiaro. Ecco quale»

Reijnders, centrocampista del Manchester City ed ex Milan, ha parlato delle aspettative per questa stagione in Premier League

L’eco del calciomercato estivo continua a risuonare, e tra i movimenti più significativi spicca il trasferimento di Tijjani Reijnders dal calciomercato Milan al Manchester City. L’ex centrocampista rossonero, unanimemente riconosciuto come il migliore nel suo ruolo nella scorsa stagione di Serie A, ha già espresso le sue prime sensazioni ai canali ufficiali del suo nuovo club, manifestando grande entusiasmo e ambizione per la sua avventura in Premier League. Questa mossa non solo rafforza le fila dei Citizens, ma segna anche un importante punto di svolta nella carriera del talentuoso olandese, pronto a misurarsi con il calcio inglese e con le direttive di uno dei tecnici più vincenti al mondo, Pep Guardiola.

La Nuova Sfida in Premier League: Ritmo, Qualità e Duelli Intensi

Reijnders non nasconde l’emozione per il suo debutto nel campionato inglese, un palcoscenico che, come lui stesso sottolinea, “Tutti parlano sempre della Premier League. Ora che ci giocherò, è una sensazione incredibile.” Il passaggio dalla Serie A, dove ha brillato con la maglia del Milan, all’intensità e alla fisicità del calcio inglese rappresenta una sfida che il centrocampista accoglie con grande determinazione. “Non vedo l’ora di confrontarmi con il ritmo del gioco e con la qualità dei giocatori. Sono davvero emozionato, non vedo l’ora.”

L’olandese ha già avuto un assaggio della Premier League in passato, come ha ricordato: “Ho giocato contro il West Ham in passato e ho percepito tutta la fisicità di una squadra inglese. Conosco un po’ le squadre inglesi.” Questa consapevolezza lo rende ancora più desideroso di mettersi alla prova, in particolare nei duelli a centrocampo: “Attendo con impazienza i duelli a centrocampo con i miei diretti avversari e voglio dimostrare le mie qualità.” Il suo stile di gioco, fatto di intelligenza tattica, visione di gioco e notevole fisicità, sembra perfettamente adatto alle esigenze del campionato più seguito al mondo.

Obiettivi Chiari: Trofei e Successi con il Manchester City

Per Reijnders, l’obiettivo è cristallino: continuare a vincere. Dopo una preparazione pre-campionato intensa ma proficua, il centrocampista si dichiara pronto al 100%: “La preparazione è andata bene. È stata dura, ma siamo pronti e io sono al 100%.” Le sue ambizioni personali si fondono perfettamente con quelle del club campione d’Inghilterra e d’Europa. “Per me, ora si tratta di vincere trofei con questo club. Giocare in Premier League e in Champions League e competere ogni anno per i trofei.” Un chiaro segnale della mentalità vincente che lo ha contraddistinto anche al Milan e che ora porterà al servizio dei Citizens.

Al Milan, nel frattempo, la dirigenza guidata dal nuovo DS Tare e il nuovo allenatore Allegri stanno lavorando per costruire una squadra competitiva che possa colmare il vuoto lasciato da giocatori di calibro come Reijnders e continuare il percorso di crescita intrapreso.

L’Influenza di Pep Guardiola: Crescita e Completamento Tattico

La scelta di approdare al Manchester City è stata fortemente influenzata dalla presenza di Pep Guardiola, uno degli allenatori più stimati e innovativi del panorama calcistico mondiale. Reijnders non nasconde il suo orgoglio: “È un motivo d’orgoglio, è uno dei migliori allenatori che ci siano.” La possibilità di lavorare con un tecnico del calibro di Guardiola è vista come un’opportunità unica per la sua crescita personale e professionale.

Il desiderio di diventare un centrocampista ancora più completo è stato un fattore determinante nella sua decisione: “Diventare un centrocampista più completo è il motivo per cui ho scelto il Manchester City.” Dopo una stagione eccezionale con il Milan, Reijnders è consapevole di voler spingersi oltre i propri limiti. “Ho vissuto una buona stagione con il Milan, e si vuole sempre migliorare, proverò a raggiungere il mio massimo livello qui, con un allenatore e una squadra come questa penso di poter fare quei passi in avanti più velocemente e credo che imparerò molto.”

Con l’arrivo di Tijjani Reijnders, il Manchester City aggiunge un tassello fondamentale al suo centrocampo, con la speranza che le sue qualità e la sua ambizione possano contribuire a nuove vittorie e successi. La Premier League è pronta ad accogliere uno dei talenti più brillanti dell’ultima Serie A.

Fonte: Dichiarazioni rilasciate da Tijjani Reijnders ai canali ufficiali del Manchester City.