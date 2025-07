Reijnders Milan, oggi è il suo compleanno: il club rossonero gli ha fatto gli auguri sui social – IL MESSAGGIO. Le ultimissime notizie

Oggi Tijjani Reijnders compie 27 anni, e il suo compleanno è un’occasione speciale che viene celebrata non solo dai suoi ex tifosi rossoneri, ma anche dal suo nuovo club, il Manchester City. Il centrocampista olandese, che ha lasciato un segno indelebile al Milan nelle ultime due stagioni, è ora un punto fermo della squadra di Pep Guardiola, che lo ha voluto fortemente in Inghilterra per raccogliere l’eredità di un campione del calibro di Kevin De Bruyne.

Il Milan, tramite i suoi canali ufficiali, non ha mancato di dedicargli il consueto augurio social, a testimonianza del legame profondo che si è creato con il club e i suoi sostenitori: “Buon compleanno, Ti. Una volta rossonero, sempre parte della storia. Ti auguriamo il meglio per il tuo prossimo capitolo!”. Queste parole riflettono perfettamente il sentimento di affetto e riconoscenza che il club nutre per un giocatore che, in poco tempo, ha saputo conquistare tutti con le sue prestazioni e la sua professionalità.

Il passaggio al Manchester City rappresenta per Reijnders il coronamento di un percorso di crescita straordinario. Le sue doti di visione di gioco, capacità di recupero palla e intelligenza tattica lo hanno reso un centrocampista moderno e completo, ideale per il sistema di gioco di Guardiola. La sua dinamicità e l’abilità di inserirsi senza palla lo rendono un elemento cruciale sia in fase di costruzione che di finalizzazione, caratteristiche che lo hanno portato a essere considerato il successore naturale di De Bruyne.

L’investimento del City su Reijnders testimonia la grande fiducia riposta nelle sue qualità e nella sua capacità di fare la differenza ai massimi livelli. Per l’olandese, è una sfida entusiasmante: affermarsi in Premier League, uno dei campionati più competitivi al mondo, e contribuire ai successi di una delle squadre più forti d’Europa. Il “prossimo capitolo” della sua carriera si prospetta dunque ricco di successi e soddisfazioni, con Reijnders pronto a diventare un vero e proprio protagonista nel centrocampo dei Citizens.

