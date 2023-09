Domani pomeriggio il Milan affronterà il Verona in campionato. Traguardo importante possibile per Marco Sportiello

Nel caso dovesse scendere in campo, come sembra, raggiungerebbe le 200 presenze in Serie A in totale.