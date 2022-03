Rebic, esplosione tardiva: Pioli convinto stia per arrivare il momento. Di solito il croato si scatena

Ante Rebic non è ancora esploso ed è in ritardo sulla tabella di marcia che lo vorrebbe decisivo nel girone di ritorno. Già nel suo primo anno in rossonero realizzò le sue undici reti in campionato tutte nella seconda parte di stagione e anche l’anno passato è emerso un evidente squilibrio tra il girone di andata (1 gol) e quello di ritorno (10).

Per ora invece nessun segnale, Pioli aspetta convinto che il momento stia per arrivare. Lo scrive Tuttosport.