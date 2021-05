Real Madrid, Toni Kroos posto in isolamento: il motivo

Il Real Madrid ha messo Toni Kroos in isolamento dopo che è entrato a contatto con un positivo al Covid-19

Il Real Madrid perde momentaneamente Toni Kroos. Come comunicato in una ufficiale, il tedesco è in isolamento dopo essere stato a contatto con una persona positiva al Covid-19.

«Il Real Madrid CF riferisce che il nostro giocatore Toni Kroos è attualmente in isolamento dopo essere stato in contatto con una persona risultata positiva al COVID-19, anche se tutti i test effettuati sul giocatore sono tornati negativi».