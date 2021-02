Momento delicatissimo per il Real Madrid, che non può permettersi passi falsi in Europa. L’Atletico è inarrestabile e l’infermeria è affollatissima

Anche i ricchi piangono. O quanto meno condividono le difficoltà di tutti. Sta capitando anche al Real Madrid che si trova in una situazione scomoda, amplificata dagli infortuni, dal covid e da risultati a corrente alternata. Tanto che è lo stesso Zidane a lanciare l’allarme dall’infermeria.

Per gli ottavi di Champions contro l’Atalanta, infatti, alla lunga lista di indisponibili si aggiunge anche Carvajal, oltre a Militao, Ramos, Valverde, Marcelo, Hazard, Odriozola e Rodrygo. Quasi un’intera squadra ai box, e come se non bastasse il momento è delicatissimo anche a livello di risultati.

La qualificazione alla fase ad eliminazione diretta di Champions è arrivata sul filo di lana, con un girone tutto in salita, mentre in campionato i Blancos si ritrovano nell’inedito ruolo di inseguitori già lontani da un Atletico Madrid inarrestabile: con 5 punti di vantaggio in classifica e due partite in meno.

