Real Madrid, Adidas alleato per arrivare ad Haaland: i dettagli

Il Real Madrid pensa al colpo Haaland e dalla sua avrebbe anche il supporto di Adidas: i clamorosi dettagli

Erling Haaland sarà con ogni probabilità il pezzo pregiato del calciomercato estivo.

Se è vero che la Juve sogna il colpo, è il Real Madrid il club che sta studiando una vera e propria strategia per portarlo in Spagna…con l’aiuto dell’Adidas, sponsor dei blancos. La Bild riferisce di un incontro avuto dall’azienda con l’attaccante e(e anche Zidane) lunedì scorso per farne il nuovo uomo simbolo d suo marchio dopo la separazione con Nike. L’eventuale accordo avvicinerà Haaland al Real Madrid?