Gabriele Cioffi ha parlato nella conferenza stampa in vista di Udinese-Monza. L’allenatore è tornato sull’episodio di razzismo che ha coinvolto Maignan del Milan:

MAIGNAN – «A prescindere per me la punizione resta troppo severa considerando che i 5 colpevoli sono stati individuati in meno di 24h, però rispettiamo la decisione, non c’è un meglio o un peggio in vista della partita».

