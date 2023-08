Rassegna stampa: prime pagine quotidiani sportivi – 31 agosto 2023. Ecco le prime pagine, con la fine del mercato e non solo

La rassegna stampa di oggi varia dal campionato, al mercato, passando per i sorteggi della prossima Champions League. Tre temi che toccano anche il Milan. In vista della sfida di domani contro la Roma, i rossoneri si muovono ancora per Taremi: ore calde per il giocatore del Porto. Così come Pioli e squadra sono in attesa di conoscere le avversarie europee. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi: