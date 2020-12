Rafael Leao e Zlatan Ibrahimovic sono a Milanello dove stanno facendo lavoro personalizzato: difficile un recupero in settimana

Rafael Leao sta lavorando individualmente insieme a Zlatan Ibrahimovic per recuperare dall’infortunio che l’ha tenuto out da dopo la sosta.

Sia per il portoghese che per il centravanti svedese è complicato ipotizzare un loro rientro in tempo per questa settimana, più probabile riavere entrambi a disposizione di Pioli per il match di Europa League contro lo Sparta Praga.