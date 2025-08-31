Rabiot al Milan? L’indiscrezione dalla Francia lascia di stucco! C’entra il prezzo del cartellino, Marsiglia irremovibile per un motivo

Rabiot è vicinissimo al trasferimento al Milan: spunta una clamorosa indiscrezione sul prezzo del cartellino del francese

Rabiot al calciomercato Milan: una trattativa complicata, ma la situazione è ancora in evoluzione. L’affare, seguito con attenzione dalla dirigenza rossonera guidata dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e dal nuovo tecnico Massimiliano Allegri, si presenta come un vero e proprio rompicapo finanziario a causa di una clausola contrattuale che complica non poco le cose.

La clausola che frena la trattativa: una cessione al 30%

Secondo quanto riportato da RMC Sport, la trattativa per portare Adrien Rabiot al Milan non è così semplice come sembra. Il centrocampista francese ha una clausola nel suo contratto che gli garantisce una percentuale sul valore di un’eventuale futura cessione. Sebbene la cifra esatta non sia stata rivelata, diverse fonti indicano una percentuale che si aggirerebbe intorno al 30%. Questa clausola è un vero e proprio ostacolo per il Milan, che si ritrova a dover rinegoziare l’intera operazione.

Il caso Marsiglia: una cessione da 15 milioni che ne vale 10

Per comprendere meglio l’entità del problema, basta fare un esempio concreto: in caso di cessione di Rabiot a 15 milioni di euro, il Marsiglia (club detentore del cartellino) incasserebbe soltanto 10 milioni di euro. La restante parte, pari a 5 milioni di euro, andrebbe direttamente al giocatore. Questo scenario rende la trattativa assai meno vantaggiosa per il club acquirente, che si ritroverebbe a dover sborsare una cifra maggiore rispetto a quanto effettivamente incassato dalla squadra venditrice.

Il ruolo di Tare e Allegri: come superare l’ostacolo

La situazione richiede grande abilità e un notevole spirito di negoziazione, qualità che il nuovo DS del Milan, Igli Tare, ha dimostrato in passato. Insieme ad Allegri, il cui pressing per portare Rabiot a Milanello è noto, dovrà trovare una soluzione che soddisfi tutte le parti in causa. Tra le opzioni possibili, si vocifera una proposta che includa una somma di denaro più un giocatore come contropartita tecnica, oppure una rinegoziazione della clausola stessa, magari attraverso un bonus che verrebbe pagato al giocatore in un secondo momento.

Rabiot al Milan: il futuro è ancora incerto

La trattativa è ancora in corso e le prossime ore saranno decisive per capire se Rabiot vestirà la maglia rossonera. La volontà del giocatore di approdare a Milanello c’è, così come l’interesse del Milan di rinforzare il centrocampo con un profilo di livello internazionale. L’incognita resta la clausola, un ostacolo che Tare e Allegri dovranno superare per chiudere l’affare e regalare ai tifosi rossoneri un nuovo acquisto di grande valore.