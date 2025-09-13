Rabiot Milan, impatto devastante a Milanello e Bologna nel mirino: la tentazione di Allegri prende forma, cosa filtra sull’impiego del francese

Rabiot Milan, l’impatto del centrocampista francese a Milanello è stato assolutamente devastante: possibile titolare col Bologna

Il calcio, a volte, scrive scenari degni di una sceneggiatura cinematografica, e la storia di Adrien Rabiot al Milan ne è l’esempio perfetto. L’11 settembre 2025, in una giornata che sembrava orchestrata dal destino, il francese è stato ufficialmente presentato come nuovo acquisto rossonero. La conferenza stampa si è tenuta alle ore 12, e Rabiot ha scelto la maglia numero 12. Un triplice 12 che ha subito acceso la fantasia dei tifosi e degli addetti ai lavori, trasformando il suo arrivo in un evento carico di simbolismi. Ma le coincidenze non finiscono qui. L’esordio con la nuova maglia potrebbe avvenire proprio contro il Bologna, l’ultima squadra affrontata in Serie A prima di lasciare l’Italia per la sua breve esperienza al Marsiglia. Un ritorno in Italia che sa di rivalsa e di nuove sfide.

Il Milan, sotto la guida del nuovo direttore sportivo Tare e dell’allenatore Massimiliano Allegri, ha puntato su Rabiot per aggiungere esperienza e qualità a un centrocampo già ricco di talento. L’arrivo di un giocatore del suo calibro, con un passato importante alla Juventus, ha infiammato la piazza. E la curiosità è tanta. Durante la conferenza stampa, il centrocampista si è mostrato carico, pronto e desideroso di mettersi al servizio di squadra e allenatore. Il rapporto con Allegri, che lo ha avuto alla Juventus, è un fattore chiave. La profonda conoscenza reciproca tra i due non potrà che velocizzare il suo inserimento nei meccanismi di gioco rossoneri, facilitando la sua integrazione e massimizzando il suo rendimento in campo.

L’impatto di Rabiot è stato immediato, non solo a parole. I test fisici sostenuti a Milanello hanno dato risultati eccezionali, superando ogni aspettativa. Questo ha alimentato le voci su un suo possibile impiego titolare già nella prima partita contro il Bologna. La rifinitura di oggi sarà cruciale per le scelte di Allegri, ma come sottolineato con enfasi da La Gazzetta dello Sport, l’impressione è che Rabiot sia già in condizioni eccellenti. Il titolo del quotidiano, “Milan, Rabiot è già al Max“, riassume perfettamente il sentimento che circonda il giocatore. Quando un atleta è al top della forma, il tecnico difficilmente può farne a meno.

L’arrivo di Rabiot non è solo un colpo di mercato, ma un chiaro segnale delle ambizioni del Milan. La squadra, dopo un’annata di grandi cambiamenti, vuole tornare a lottare per le posizioni di vertice. Il centrocampista francese, con la sua visione di gioco, la sua forza fisica e la sua abilità nel recuperare palloni, rappresenta un tassello fondamentale in questa strategia. La sinergia con i compagni e il rapporto privilegiato con Allegri potrebbero farne una delle colonne portanti della squadra. La curiosità è tanta: riuscirà Rabiot a rispettare le aspettative e a diventare un punto di riferimento per il Diavolo? Le risposte arriveranno presto, a partire proprio dalla partita contro il Bologna, in un esordio che sembra scritto dal destino.