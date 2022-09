Provedel: «Immobile è il miglior attaccante della Serie A». Le parole del portiere della Lazio

Ivan Provedel è intervenuto dal ritiro di Coverciano per parlare di varie situazioni. Ecco le parole del portiere della Lazio:

«Secondo me io e Vicario abbiamo caratteristiche in comune, poi dipende dalle richieste dei rispettivi mister. Alcuni concetti di base ce li abbiamo in comune essendo cresciuti ad Udine. Immobile è l’attaccante più imprevedibile della Serie A, per fortuna che ora ci gioco insieme. Lo stesso Raspadori è molto freddo sotto porta. Bonucci è il più simpatico dello spogliatoio. Gol in carriera? Il tecnico della Juve Stabia mi ha dato il permesso di andare a saltare e incredibilmente è successo. Essere papà è un’emozione indescrivibile, mi è cambiata la vita. Adesso sta crescendo, è la cosa più bella che c’è».