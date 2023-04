Paolo Scaroni ha commentato così il progetto di sostenibilità ambientale di AC Milan e Acqua Lete. Le dichiarazioni

Paolo Scaroni ha commentato così il progetto di sostenibilità ambientale di AC Milan e Acqua Lete. Le dichiarazioni del presidente rossonero.

«Un nuovo progetto che testimonia la costante attenzione che il Club rivolge alla sostenibilità ambientale, insieme a un Partner sensibile come Lete. AC Milan è un’istituzione sociale e culturale, consapevole della responsabilità di potere contribuire a un cambiamento positivo nel mondo in cui viviamo, partendo innanzitutto da noi stessi e dall’esempio che possiamo dare, rivolgendoci in particolare alle future generazioni, molto attente alle tematiche sociali e al rispetto dell’ecosistema».