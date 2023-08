Probabili formazioni Roma Milan: Pioli ha le idee chiare. Il tecnico non ha intenzione di cambiare e punta sugli stessi undici

Il Milan affronterà allo Stadio Olimpico la Roma di José Mourinho: appuntamento domani alle 20:45 per la terza giornata di campionato di Serie A.

Stefano Pioli non ha intenzione di cambiare l’undici titolare che è stato schierato nelle prime due giornate di campionato. Partendo dal nuovo 4-3-3, intatta la difesa e immutato il centrocampo: ancora fuori Musah. Anche per quanto riguarda l’attacco, Pioli insiste su Pu-Gi-Le. Sarà quindi Giroud a guidare il reparto offensivo, con Pulisic e Leao al suo fianco. Chukwueze e Okafor, come nelle precedenti uscite, saranno pronti a subentrare. Ecco la probabile formazione del Milan, come riportata dal Corriere dello Sport:

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli