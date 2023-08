Stasera il Milan scenderà in campo contro il Torino per la seconda giornata di campionato. Le probabili scelte di formazione di Juric

Confermato l’11 di Bologna? Stasera il Milan scenderà in campo contro il Torino per la seconda giornata di campionato e Juric dovrebbe confermare i titolari scesi in campo contro il Cagliari.

Secondo TMW in difesa c’è Djidji che tenta il recupero per la panchina, mentre davanti a Milinkovic-Savic ci saranno ancora Schuurs, Buongiorno e Rodriguez. Per Lazaro è previsto uno spezzone a gara in corso, con il centrocampo che sarà formato da Bellanova, Ricci, Ilic e Vojvoda. L’unico ballottaggio in corso è tra Radonjic e Karamoh, poi completeranno il tridente d’attacco Vlasic e Sanabria.