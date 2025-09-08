Probabili formazioni Israele Italia, l’ex Milan Gattuso cambia modulo: le ultimissime in vista della sfida. Le ultimissime sui rossoneri

Sembra che il Commissario Tecnico dell’Italia, Gennaro Gattuso (ex Milan), sia pronto a cambiare modulo per la prossima sfida. L’Italia, infatti, dovrebbe abbandonare il 4-2-4 per schierarsi con un più equilibrato 4-3-3, una formazione che punta a dare maggiore solidità al centrocampo.

In questo nuovo assetto, Manuel Locatelli agirà da regista, un ruolo chiave per dettare i tempi di gioco. Nonostante il cambio di modulo, Gattuso non rinuncerà alla coppia d’attacco formata da Moise Kean e Mateo Retegui, due giocatori che sembrano aver convinto il CT con le loro prestazioni. L’esterno d’attacco Mattia Zaccagni, non al meglio della condizione fisica, partirà dalla panchina, lasciando spazio a Matteo Politano. In difesa, c’è una novità importante: Gianluca Mancini prenderà il posto di Riccardo Calafiori al centro, mentre Federico Dimarco è confermato sulla fascia sinistra. La formazione titolare si presenta quindi come un mix di esperienza e gioventù, con Donnarumma tra i pali e un centrocampo di qualità con Barella, Locatelli e Tonali.

Le scelte di Israele

Anche la Nazionale israeliana, guidata dal CT Ben Shimon, ha le idee chiare sul proprio assetto tattico. La squadra si schiererà con il tradizionale 5-4-1, un modulo molto difensivo pensato per limitare gli attacchi dell’Italia e ripartire in contropiede. L’unico riferimento offensivo sarà l’attaccante Dean Turgeman, che sembra essere in vantaggio su Shon Weissman. Alle sue spalle, gli occhi saranno puntati soprattutto su Oscar Gloukh, talentuoso giocatore dell’Ajax, che rappresenta una delle maggiori minacce per la difesa italiana. La formazione di Israele, con una difesa a cinque, è chiaramente studiata per bloccare gli spazi e sfruttare al massimo le occasioni in ripartenza.