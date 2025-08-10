Probabili formazioni Chelsea Milan: Allegri lancia Modric, difesa in emergenza. Le possibili scelte

Probabili formazioni Chelsea Milan: Massimiliano Allegri lancerà Luka Modric titolare, difesa abbastanza in emergenza

Oggi, sabato 9 agosto 2025, alle ore 16 italiane, il Milan di Massimiliano Allegri scenderà in campo a Stamford Bridge per un’amichevole di lusso contro il Chelsea di Enzo Maresca. Questo incontro arriva a meno di 24 ore dal pareggio per 1-1 dei rossoneri contro il Leeds, dimostrando l’intensità della preparazione estiva voluta dal nuovo direttore sportivo Igli Tare. L’attenzione principale dei tifosi milanisti sarà rivolta all’attesissimo esordio con la maglia rossonera di Luka Modric, il fuoriclasse croato che partirà titolare dal primo minuto.

L’Attesa per Modric e la Nuova Strategia di Allegri

L’arrivo di Luka Modric al Milan ha infiammato la piazza e la sua presenza in campo oggi rappresenta il momento clou di questa fase pre-campionato. Il centrocampista croato, noto per la sua visione di gioco, la qualità nei passaggi e la capacità di dettare i ritmi, si posizionerà nel cuore del centrocampo a cinque disegnato da Allegri. Al suo fianco, a formare una diga mediana di grande fisicità e tecnica, ci saranno Samuele Ricci e Youssouf Fofana, due innesti che promettono di dare equilibrio e dinamismo al reparto. Questa nuova configurazione a centrocampo, con Modric come fulcro creativo, sarà fondamentale per il Milan che punta a un calcio propositivo e al contempo solido.

La scelta di Allegri per il modulo 3-5-1-1 per questa amichevole contro un avversario di calibro come il Chelsea, fresco vincitore del Mondiale per Club, è un chiaro segnale delle sue intenzioni tattiche. La difesa a tre, composta da Dutu, Tomori e F. Terracciano, garantirà copertura e solidità, mentre le fasce saranno affidate a Saelemaekers e Bartesaghi, che avranno il compito di spingere e creare superiorità numerica. In attacco, la responsabilità di guidare il reparto ricadrà su Rafael Leao come unica punta, supportato alle sue spalle da un Loftus-Cheek in versione trequartista, con il compito di collegare il centrocampo all’attacco e di creare pericolosità con i suoi inserimenti.

Le Probabili Formazioni e l’Analisi Tattica

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, le probabili formazioni vedranno:

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Chalobah, Tosin, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Gittens, Palmer, Neto; Joao Pedro. Il Chelsea di Enzo Maresca si schiererà con un classico 4-2-3-1, puntando sulla velocità degli esterni e la qualità del suo centrocampo. Giocatori come Enzo Fernandez e Moises Caicedo garantiranno densità e recupero palla, mentre in avanti la fantasia di Cole Palmer e la potenza di Joao Pedro saranno le armi principali dei Blues.

MILAN (3-5-1-1): Maignan; Dutu, Tomori, F.Terracciano; Saelemaekers, Fofana, Ricci, Modric, Bartesaghi; Loftus-Cheek; Leao. Il Milan punterà sulla solidità difensiva a tre e sulla densità a centrocampo per controllare il gioco. La presenza di Mike Maignan tra i pali è una garanzia di sicurezza. La visione di Modric sarà fondamentale per innescare le ripartenze e per rifornire Leao, che dovrà essere bravo a sfruttare gli spazi e a creare pericoli con la sua velocità e il suo dribbling.

Questa amichevole è un test cruciale per il Milan di Allegri e per il nuovo corso targato Tare. Sarà l’occasione per affinare gli automatismi, per valutare lo stato di forma dei giocatori e, soprattutto, per vedere all’opera la magia di Luka Modric con la sua nuova maglia. I tifosi rossoneri sono pronti a godersi lo spettacolo e a sognare in grande per la prossima stagione.