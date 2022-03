Probabile formazione Milan per l’Empoli: le ultime sulle scelte di Pioli

Probabile formazione Milan per l’Empoli: le ultime sulle scelte di Stefano Pioli per il match di questa sera a San Siro

Le ultime sulla probabile formazione del Milan di questa sera contro l’Empoli. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Stefano Pioli confermerà la coppia Kalulu-Tomori in difesa davanti a Maignan. Ai loro lati Florenzi sostituirà lo squalificato Theo Hernandez, mentre a destra confermato Calabria.

Non ci si scosta dal trio di centrocampo Bennacer – Tonali – Kessiè che tanto bene ha fatto nella gara contro il Napoli. Ancora panchina per Brahim Diaz e Saelemaekers. Come esterni offensivi giocano Leao e Messias a supporto di Olivier Giroud.