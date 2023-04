Probabile formazione Lecce per il Milan: le ultime sulle scelte di Marco Baroni per il match di questo pomeriggio a San Siro

Questa sera il Milan scende in campo per la trentunesima giornata di Serie A. I rossoneri sono di scena contro il Lecce in un match chiave per la corsa Champions League. La probabile formazione di Marco Baroni secondo la Gazzetta dello Sport.

Il tecnico dei salentini dovrà rinunciare a Colombo per influenza. In attacco c’è dunque Ceesay affiancato da Di Francesco e Strefezza. A centrocampo Oudin in vantaggio su Maleh, più incerto il duello tra Gallo e Pezzella per un posto sulla corsia di sinistra.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella; Oudin, Hjulmand, Blin; Di Francesco, Ceesay, Strefezza. All. Baroni.