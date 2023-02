Prime video rinnova i diritti per trasmettere la Champions League: continuerà a trasmettere la miglior partita del mercoledì fino al 2026/27

Prime Video si è assicurata i diritti per trasmettere la UEFA Champions League in Italia per altre tre stagioni a partire dal 2024/25.

Rimarrà il broadcaster esclusivo per la miglior partita del mercoledì fino alla stagione 2026/27. Inoltre, dal 2024, l’offerta includerà 18 partite a stagione in diretta ed esclusiva sempre con protagonista una squadra italiana, se qualificata, dalla fase a gironi alle semifinali.