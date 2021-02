Primavera, il report rossonero di Fiorentina-Milan

Primavera: I viola scappano via subito, per i rossoneri non basta il gol di Nasti nell’Ottavo di finale a Firenze

La Primavera del Milan abbandona la Coppa Italia, costretta all’eliminazione dalla Fiorentina campione in carica. Allo stadio Bozzi di Firenze, nell’Ottavo a eliminazione diretta, è costato a caro prezzo un cattivo inizio di partita: dopo soli 13′ di gioco, infatti, era già 2-0 per i padroni di casa. Nel 2-1 finale, maturato nel primo tempo, non è bastato il gol di Nasti, gioia personale che ha solo riaperto ma non raddrizzato la qualificazione. I rossoneri ci hanno comunque provato fino alla fine, tenendo testa a un forte avversario. In più, da sottolineare i massicci cambi di formazione adottati da Mister Giunti, il quale ha deciso di schierare diversi giovani – 2003 e anche il 2004 Alesi – finora meno impiegati in campionato. Proprio la Primavera 1 ora rimane l’unico e principale obiettivo, provando a mantenere e migliorare il buon passo dimostrato dopo la ripresa. A partire da Milan-Sassuolo, importante recupero della quinta giornata in programma sabato 6 febbraio alle 13.00 al Vismara.