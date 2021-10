Clamoroso in Premier League. Scatenato il Chelsea di Tomas Tuchel, che a Stamford Bridge segna 7 gol al Norwich

Il Chelsea di Tomas Tuchel stravince in Premier League. I Blues schiantano con un clamoroso 7-0 il Norwich e volano sempre più in testa in classifica.

Mattatore di giornata Mason Mount, autore di una tripletta. Gli altri gol li segnano Hudson-Odoi, James, Chilweel ed un autogol di Aarons.