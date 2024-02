Premi Champions League 2022/23, il Milan sorride: TUTTE le cifre ufficiali

Arrivano notizie positive per il Milan sul fronte economico. La UEFA ha pubblicato il suo Financial Report ufficiale per la stagione 2022/23, elencando i ricavi dei vari club con i premi dalla Champions League, Europa League e Conference League. Di seguito le cifre riportate da Calcio e Finanza.

Il bonus partecipazione, uguale per tutti, è di 15,64 milioni. Poi c’è il ranking storico che porta altri 14,8 milioni, il market pool che e i bonus risultati a 10 milioni. Poi i passaggi di turno: 9,6 per gli ottavi di finale, 10,6 per i quarti, 12 per le semifinali.