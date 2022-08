Pre-stagione convincente per il Milan di Pioli: ecco tutti i risultati

Ecco tutti i risultati della pre-stagione del Milan di Pioli: i dettagli

Con l’allenamento congiunto contro la Pergolettese, terminato per 7-1 in favore dei rossoneri, il Milan ha chiuso la sua pre-stagione.

E’ stato un ottimo pre-stagione per gli uomini di Pioli: sei vittorie (3-0 vs Lemine Almenno, 1-2 vs Colonia, 0-5 vs Wolfsberger, 0-2 vs Marsiglia, 1-6 vs Vicenza, 7-1 vs Pergolettese) e una sola sconfitta (3-2 vs ZTE).