Pobega sui suoi dioli: «Al Milan mi ha incuriosito Ibra…». Le parole del calciatore rossonero

Tommaso Pobega ha parlato ai microfoni di Milan Tv dei suoi idoli. Ecco le parole del calciatore del Milan:

«LeBron da quando sono piccolo, da quando ho iniziato a seguirlo, era tra i top. Mi sono perso i primi anni, ma quando posso registro o guardo le partite. Non ho mai avuto un idolo come caratteristiche, ma da piccolo avevo questa passione per Schweinsteiger. Quando vedevo le sue partito, mi cadeva l’occhio su di lui. Al Milan mi ha incuriosito Ibra: volevo vedere da vicino i particolari come in palestra, cosa fa per essere così forte e così prestante. All’età che ha non è usuale vedere giocatori così costanti».