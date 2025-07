Pobega, commovente saluto al Milan: «Saluto questo club da uomo, sono orgoglioso di un aspetto in particolare»

Pobega, centrocampista del Milan, ha salutato il club rossonero con un bellissimo messaggio sui propri profili social

Un’era si chiude in casa Milan, non solo con l’arrivo del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e del tecnico Massimiliano Allegri, ma anche con l’emozionante addio di Tommaso Pobega. Il centrocampista, cresciuto nelle giovanili rossonere e approdato fino alla prima squadra, ha scelto di salutare il club che lo ha formato con una lettera aperta e toccante pubblicata sul suo profilo Instagram. Un gesto che sottolinea il profondo legame che ha unito il giocatore al Diavolo per oltre un decennio.

Pobega, arrivato a Milanello da giovanissimo il 3 luglio 2013, ha ripercorso con parole sentite il suo percorso di crescita, sia come calciatore che come uomo. “Faccio difficoltà a trovare le parole giuste…Il 3 luglio 2013 ho fatto il primo passo all’interno di Milanello, un passo che ha segnato il mio ingresso in una famiglia speciale quale è il Milan. Mi sono trasferito che ero un bambino pieno di sogni e speranze ma anche molta paure e incertezze, qui ho avuto il privilegio di incontrare innumerevoli persone di uno spessore umano che difficilmente si trovano in altri ambienti.” Queste parole evidenziano la profondità del legame e la gratitudine che Pobega nutre verso l’ambiente rossonero.

Il suo messaggio è un vero e proprio inno alla gratitudine, rivolto a ogni singola componente che ha contribuito al suo sviluppo. Non solo allenatori e compagni di squadra, ma anche figure meno visibili ma altrettanto fondamentali. “Ognuno di loro mi ha insegnato e lasciato qualcosa che porterò sempre con me, non posso che ringraziare ognuno di loro: tutti i tutor del convitto, tutti gli allenatori, tutti i preparatori atletici, tutti i team manager, tutti i dottori, tutti i fisioterapisti, tutte le persone che lavorano a Vismara e Milanello, tutte le persone che lavorano dietro le quinte a Casa Milan, tutte le dirigenze e tutti i tifosi che mi hanno permesso di vivere questo sogno.” Un elenco esaustivo che testimonia la cura e l’attenzione che il Milan dedica alla crescita dei suoi talenti, non solo sul campo ma anche a livello umano.

Il saluto di Pobega arriva in un momento di cambiamento significativo per il Milan, con l’insediamento di Tare come nuovo Direttore Sportivo e il ritorno di Allegri sulla panchina rossonera, a segnare l’inizio di un nuovo ciclo. Nonostante le difficoltà incontrate nel suo percorso, Pobega si congeda con la consapevolezza di aver dato il massimo e l’orgoglio per i traguardi raggiunti. “Per ultimi ma sicuramente non per importanza vorrei ringraziare tutti i miei compagni con cui ho avuto l’onore di allenarmi e scendere a lottare in campo, ognuno di voi mi ha lasciato tanto e spero di averlo fatto anche io con voi. Oggi saluto questa famiglia da uomo, consapevole di aver dato sempre il meglio di me e nonostante le difficolta orgoglioso di aver raggiunto alcuni traguardi che da piccolo non avrei nemmeno sognato. GRAZIE AC MILAN!“.

L’addio di Tommaso Pobega rappresenta non solo la fine di un capitolo per il giocatore, ma anche un momento di riflessione sulla continuità e il ricambio generazionale all’interno del club. Il suo percorso è un esempio di dedizione e attaccamento alla maglia, valori che il Milan di Tare e Allegri cercherà sicuramente di preservare e rafforzare in vista delle future sfide. Un saluto commovente che rimarrà nel cuore dei tifosi rossoneri.