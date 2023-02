Pioli sulla panchina d’oro: «Va condivisa con il club, i dirigenti, lo staff e i giocatori». Le parole del tecnico rossonero

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Milan Tv della vittoria della panchina d’oro. Ecco le parole del tecnico del Milan:

«Questo premio certifica la bontà del nostro lavoro. Io ho ricevuto il premio, ma va condiviso con il club, che ci ha messo nelle condizioni ideali per lavorare al meglio, con i dirigenti, che sono sempre presenti e ci supportano sempre, con il mio staff, per il loro supporto e sostegno di ogni giorno, e ovviamente con i miei giocatori, che sono stati troppo bravi. E questo premio lo voglio condividere anche con i tifosi che sono stati fantastici: aver vinto lo scudetto dopo tanti anni e festeggiarlo in modo insieme a lavoro è stato incredibile. Meritano questo premio anche loro»