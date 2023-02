Pioli su Leao: «E’ contentissimo del nuovo sistema, legge il gioco in maniera del tutto sua». Le parole del tecnico rossonero

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa di Rafael Leao e del nuovo sistema di gioco. Ecco le parole del tecnico del Milan:

«Credo che per un allenatore sia sbagliato cambiare modulo non tenendo in considerazione le caratteristiche dei calciatori più forti come Leao. Rafa è contentissimo del nuovo sistema, legge il gioco in maniera del tutto sua. Ma per noi è fondamentale».